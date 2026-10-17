قائد امريكي: فصائل عراقية تحوّل أموالاً إلى الحرس الثوري الإيراني

وقال ، في رسالة نُشرت في عبر (X) إن "الحصار البحري ألحق بإيران خسائر تُقدّر بنحو 25 مليار دولار من إيرادات النفط"، مشيراً إلى أن " الأميركية ووزارة الخزانة تمكّنتا خلال الأسابيع الأخيرة من تجميد أصول إيرانية بقيمة 350 مليون دولار، كانت محفوظة على شكل عملات مشفرة".واضاف أن "جماعات مسلحة مدعومة من ، من بينها وحماس وفصائل عراقية، تلقت تمويلاً من الإيراني على مدى سنوات، لكنها باتت مطالبة الآن بإعادة تلك الأموال، في ظل تصاعد الضغوط المالية التي تواجهها الإيرانية".وأكد كوبر أن "تقارير أفادت بأن جماعات مسلحة في المنطقة بينها حزب الله وحماس وفصائل عراقية بدأت بحجب رواتب مقاتليها وتحويل الأموال إلى الحرس الثوري، الذي يواجه بدوره صعوبات في دفع رواتب قواته، في مؤشر، بحسب وصفه، على تفاقم الأزمة المالية داخل المؤسسات الإيرانية"، مشيرا إلى أن "الحكومة الإيرانية تحجب الرواتب والمعاشات التقاعدية والمزايا عن موظفي القطاع العام، بمن فيهم أفراد قوات الأمن الداخلي والحرس الثوري".واعتبر أن "الضغوط الاقتصادية باتت تؤثر بصورة مباشرة في قدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية".