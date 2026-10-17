زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب باكستان

وقال المركز إن الزلزال وقع عند الساعة 05:06 بتوقيت غرينتش (08:06 بتوقيت موسكو)، على بعد 49 كيلومترا مدينة خضدار التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 141 ألف نسمة، فيما بلغ عمق بؤرته عشرة كيلومترات.ولم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.