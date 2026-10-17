انفجار ناقلة بعد اصطدامها بلغم في مضيق هرمز

ووفقا للحرس الثوري فان "الناقلة كانت تحمل أكثر من ⁠مليوني التشغيل من النفط الخام، موضحا انها "عبرت الممر ⁠المائي بشكل غير قانوني من خلال مسار ⁠غير مرخص به من ".