روسيا تتحدث عن هدية ترامب لموسكو

وقال دميترييف، في منشور على منصة "X"، إن "تعليق لقانون غراهام هو لحظة مهمة وتاريخية بحق"، مشيرا إلى أن "التشريع كان من الممكن أن يؤدي فعليا إلى وقف جميع أوجه التعاون الاقتصادي بين والولايات المتحدة".وجاء الموقف الروسي بعد ساعات من إصدار ، الجمعة، أمرا تنفيذيا بتعليق عقوبات ورسوم جمركية مرتبطة بروسيا، قبل أيام من دخولها حيز التنفيذ بموجب قانون وقعه في سبتمبر الماضي.وبرر ترامب قراره بأنه يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة، مؤكدا أنه أبلغ رسميا بإصدار الإعفاء.وكان القانون يستهدف زيادة الضغط على بسبب حربها في أوكرانيا، عبر فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 بالمئة على واردات من دول تشتري النفط والغاز الروسيين، إلى جانب عقوبات على الجهات التي تساعد روسيا في الالتفاف على القيود الأميركية.وأثار القرار انتقادات في الكونغرس، إذ اتهم النائب الديمقراطي دون باير ترامب بالرضوخ لبوتين والتخلي عن الشركاء الأوكرانيين، معتبرا أن الإعفاء يتعارض مع أهداف التشريع يوعد بمثابة "هدية لبوتين".ويأتي التحرك الأميركي وسط تقارب بين ترامب وموسكو وتوتر في علاقاته مع ، بالتزامن مع مخاوف من أن تؤدي العقوبات الجديدة إلى زيادة أسعار النفط، التي ارتفعت بالفعل بفعل الحرب على .