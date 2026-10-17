تصنيف دولي: بغداد ضمن أكثر المدن تلوثا في العالم

ووفقا للمركز فان "الحرائق المستمرة في إندونيسيا أدت غطت أجزاء من جنوب بضباب دخاني سام، إلى إعلان الهيئة الإقليمية المعنية بمراقبة المناخ والحرائق أعلى مستوى تأهب في المنطقة".وذكر أنه تم "تفعيل مستوى التأهب الثالث لمنطقة جنوب آسيان".ويعتمد المركز نظاما للإنذار يتكون من أربع درجات من صفر إلى 3، يتم فيه تفعيل المستوى الأعلى في حال وجود "خطر كبير لحدوث ضباب دخاني شديد عابر للحدود في المنطقة".ويشمل ذلك الخطر رصد بؤر حرائق نشطة ومستمرة، مع انتشار ضباب دخاني تتراوح كثافته بين المتوسطة والشديدة على مدى يومين متتاليين أو أكثر، بالتزامن مع استمرار طقس جاف وهبوب رياح تدفع الضباب نحو دول مجاورة من رابطة دول (آسيان).وصدر الإنذار الجمعة، علما بأن تحذيرات مماثلة صدرت مرتين في وقت سابق هذا العام، وتحديدا في 26 آب و27 آذار.وتسبب الضباب الدخاني المستمر منذ أشهر بارتفاع حاد في حالات الإصابة بمشكلات تنفسية كما أدى إلى إغلاق مدارس في إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتيمور الشرقية.وجاءت السبت في المرتبة الثانية في التصنيف المباشر الذي تضعه منصة "آي كيو إير" لأكثر المدن الكبرى تلوثا في العالم، خلف ، بينما جاءت كوالالمبور في المرتبة الثالثة. وأظهرت جميع القراءات مستويات "خطيرة جدا".وأعلنت سنغافورة الجمعة أنها ستوجه تحذيرات إلى سبع شركات في إندونيسيا حددتها كمسؤولة عن هذه الحرائق، محذرة في الوقت ذاته من أن الأسوأ ربما لم يأت بعد.وقال متحدث باسم الفلبينية الجمعة إن مشكلة الضباب الدخاني ستُناقش في الاجتماعات المقبلة قبل قمة آسيان المقرر عقدها في (تشرين الثاني) في مانيلا.