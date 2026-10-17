تركيا تعتزم زيادة إنتاج النفط إلى مليون برميل يوميا

وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي خلال حفل إرسال المنصة العائمة " " إلى موقع عملها في حقل صقاريا للغاز في بالبحر الأسود: "ضاعفت شركتنا الوطنية، إنتاجها ليصل إلى حوالي 300 ألف برميل، بفضل استكشاف حقول جديدة خلال السنوات الخمس الماضية. وبحلول عام 2028، سنرفع هذا الرقم إلى 550 ألف برميل، ونأمل أن نصل إلى هدفنا المتمثل في مليون برميل يوميا. ونواصل استكشافنا لحقول جديدة للغاز والنفط في ".وأضاف أن تجري بنشاط عمليات استكشاف جيولوجية ليس فقط في الداخل بل في الخارج أيضا.وتابع: "هناك جهود نشطة لاستكشاف النفط في الصومال والعراق وأذربيجان وباكستان وهنغاريا وبلغاريا وسلطنة وليبيا".ووفقا له، تعتزم تركيا في الوقت نفسه زيادة احتياطيات الغاز المؤكدة في حقل صقاريا بالبحر الأسود ومواصلة عمليات الحفر في مناطق أخرى من البحر الأسود، وكذلك في جنوب ، بحثا عن رواسب جديدة من الغاز الطبيعي والنفط.وأشار إلى أن "تركيا تمتلك اليوم 6 سفن حفر في المياه العميقة، وسفينتين للمسح الزلزالي وسفن دعم وتحتل المرتبة الرابعة عالميا من حيث حجم أسطول الطاقة. ونحن عازمون على جعل بلدنا رائدا إقليميا ولاعبا عالميا في هذا المجال، وذلك من خلال سفننا ومهندسينا وفنيينا ومعداتنا الخاصة".