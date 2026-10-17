السيسي يؤكد استعداد مصر لحماية أمن السعودية وسيادتها

وقال السيسي في كلمة له خلال حفل تخرج في ان " تقف إلى جانب ودول "، معتبرا أن "أمن الخليج جزء لا يتجزأ من المصري، وأن أي تهديد لأمن المملكة ينعكس على الأمن العربي والمصري".وربط السيسي "التحرك العسكري بتلقي طلب من السعودية"، مؤكدا أن "مصر مستعدة للاستجابة للإجراءات التي تحتاج إليها السعودية للدفاع عن أمنها، في إطار التنسيق بين البلدين والتعامل مع التطورات الإقليمية".هذا وسيعقد ، غدا الأحد، جلسة عامة طارئة، عقب دعوة السيسي إلى منح القوات المسلحة تفويضا لاتخاذ إجراءات دفاعية لمساندة السعودية، إذا طلبت ذلك".