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السيسي يؤكد استعداد مصر لحماية أمن السعودية وسيادتها
دوليات
2026-10-17 | 10:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
146 شوهد
أكد
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
، اليوم السبت، استعداد
مصر
لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن
السعودية
وسيادتها، مشددا على أن أي تحرك للقوات المسلحة في هذا الإطار سيكون بهدف الدفاع والحماية، وليس الهجوم أو بدء حرب مع أي طرف.
وقال السيسي في كلمة له خلال حفل تخرج في
الكلية الحربية
ان "
مصر
تقف إلى جانب
السعودية
ودول
الخليج
"، معتبرا أن "أمن الخليج جزء لا يتجزأ من
الأمن القومي
المصري، وأن أي تهديد لأمن المملكة ينعكس على الأمن العربي والمصري".
وربط السيسي "التحرك العسكري بتلقي طلب من السعودية"، مؤكدا أن "مصر مستعدة للاستجابة للإجراءات التي تحتاج إليها السعودية للدفاع عن أمنها، في إطار التنسيق بين البلدين والتعامل مع التطورات الإقليمية".
هذا وسيعقد
مجلس النواب المصري
، غدا الأحد، جلسة عامة طارئة، عقب دعوة السيسي إلى منح القوات المسلحة تفويضا لاتخاذ إجراءات دفاعية لمساندة السعودية، إذا طلبت
الرياض
ذلك".
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