في اليمن. القوات الحكومية تعلن تنفيذ 1417 عملية ضد الحوثيين

وقال العقيد الركن النزيلي، في بيان صحفي، إن "الاستهدافات توزعت على تجمعات الحوثيين وتعزيزاتها ومواقعها المحصنة ومصادر نيرانها وآلياتها المدرعة ووسائلها القتالية ومواقع إطلاق طيرانها المسيّر".وأكد أن هذه العمليات "أسفرت عن تحييد نحو 800 عنصر بين قتيل وجريح، وتدمير وإعطاب ما يزيد على 190 آلية مدرعة وأطقم قتالية ووسائل نقل وإمداد، إضافة إلى تدمير تحصينات ومواقع نيران".وأوضح أن هذه العمليات "أسهمت في إرباك تحركات المليشيا وحرمانها من دفع احتياطياتها إلى الجبهات، أو تحقيق أي هدف تكتيكي في الميدان"، وفق قوله.