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قائد رحلة "فلاي دبي" المتجهة إلى تل أبيب يكشف تفاصيل مثيرة
دوليات
2026-10-17 | 13:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
سكاي نيوز عربية
766 شوهد
كشف قائد رحلة شركة "فلاي دبي" التي كانت متجهة إلى تل أبيب في 30 سبتمبر 2026، قبل أن تشهد هجوما وتحول وجهتها إلى
السعودية
، تفاصيل جديدة عن الاعتداء الذي تعرض له داخل قمرة القيادة من طرف مساعد
الطيار
، واللحظات التي فقد فيها الوعي، والجهود التي بذلها أفراد الطاقم لإنقاذ الطائرة.
وتحدث
الطيار
الهندي
سميت ماتشار، الذي ما زال يتلقى الرعاية الطبية في دولة الإمارات، عن تفاصيل الحادثة بتسلسل.
وقال ماتشار إن "الأمور كانت تسير في البداية كأي رحلة عادية، لكن الوضع تغير بعد حوالي ساعتين من الإقلاع، بعدما طلب مساعد الطيار من
طيار
آخر، كان متواجدا على متن الرحلة لقيادة رحلة العودة من تل أبيب، أن يخرج من قمرة القيادة لكي يصلي".
وأوضح الطيار الهندي أنه أثناء صلاة مساعده، كان منهمكا في مراقبة موعد الهبوط والتدقيق في كمية الوقود المتبقية والأحوال الجوية، لكنه فوجئ بضربة على مؤخرة رأسه، بينما كان الاثنان وحدهما في قمرة القيادة.
وقال: "بينما كنت أتحقق من الحاسوب بشأن التوقيت وغيره، تلقيت فجأة ضربة قوية جدا على مؤخرة رأسي. كانت ضربة قوية، وشعرت أنها بآلة حادة وقوية جدا، لم أكن أعرف حينها ما الذي أصابني".
وأضاف ماتشهار: "في تلك اللحظة سقطت إلى الأمام، وكانت أول فكرة خطرت لي أن شيئا ما انكسر من سقف الطائرة وأن ضررا كارثيا قد وقع، فعدت إلى ما تدربت عليه، وبدأت أحاول استعادة رباطة جأشي والنهوض لأرى ما يجري وأتفقد الأنظمة".
وتابع الطيار: "كان تفكيري يسير في اتجاه أن هناك ضررا كبيرا في الطائرة أصابني من الخلف. لكنني أدركت خلال ثوان أن الهجوم مستمر. ظل يضربني. وعندما التفتُّ إلى الخلف في لحظة ما أدركت ما يجري. كان يقول شيئا وهو يضربني لكنني لم أفهمه. وما حدث أيضا، كما علمت لاحقا من الطبيب، أن الضربة جعلت مجال رؤيتي يضيق فورا، خلال ثوان، إلى بضع سنتيمترات فقط".
واستطرد: "أول ما أردت فعله هو أن أحمي نفسي من ضربات أخرى. ففككت حزام الأمان بسرعة والتفتُّ إلى الخلف وحاولت صد ما كان يفعله، وهنا أصبت بضربة في يدي. في تلك اللحظة صار واضحا تماما ما يجري".
وأضاف "في تلك اللحظة بالذات، كان رد فعلي الفوري أن أستدعي القائد الآخر الذي كان لا يزال على متن الطائرة. كنت أصرخ باسمه وأحاول فتح الباب. المفتاح كان قريبا جدا مني. كنت أحاول فقط إدخال من يساعدني، ووسط الانفعال والصراخ وكل ما كان يجري، فقدت الوعي. كانت تلك المرة الأولى التي أفقد فيها الوعي. لكنني أذكر أنني تمكنت من فتح الباب. دار حديث وكنت أسمع أن شيئا ما يحدث وأن هناك صراخا".
وتابع: "بعد ذلك أُغلق الباب فورا لأنه هددهم بضربهم أيضا، وفي تلك اللحظة شعرت بالدم وكل شيء يندفع إلى الأسفل، وبأن طاقتي تنهار. كنت بالكاد أبقى واعيا. وبعد ذلك بقليل سمعت صوت المحركات ينخفض، ومباشرة بعد ذلك شعرت بالطائرة تدخل في حالة هبوط، وبما أنني أطير منذ وقت طويل فأنا لا أحتاج إلى رؤية العدادات أو سماع المحرك لأعرف ما يحدث. كنت أفقد الوعي وأستعيده بسبب فقدان الدم، لكن تأتي لحظة تقول فيها إن عليك أن تقاتل من أجل حياتك. هنا بدأت معركة البقاء".
واستطرد: "هذا الجزء لا يزال مجزأ في ذاكرتي بصراحة. أتحدث إلى الأطباء والأخصائيين النفسيين وغيرهم، وأحاول أن أفهم لماذا لا أستطيع حتى الآن جمع كل القطع؟ لكن نعم بذلت جهدا للوصول إلى الباب. أذكر أنني تمكنت من تثبيت ساقي في مكان ما والدفع بقوة. وما أتذكره بعد ذلك أن الباب مفتوح، وأنا ممدد بين قمرة القيادة والمطبخ".
وشرح ماتشار: "عندما فتح الباب، كان المشهد مختلفا تماما. بالطبع ساد الذعر والصراخ، والأمر الآخر هو ما فعله زميلي الآخر الذي تولى أدوات التحكم وأنقذ الموقف، وهو أمر يستحق الإشادة، وسأحمله معي حتى آخر يوم في حياتي".
ووقع الهجوم على متن طائرة
فلاي دبي
التي كانت تقل 172 راكباً بينهم 166 إسرائيلياً، إضافة إلى أفراد الطاقم، في رحلة من دبي إلى تل أبيب، إذ قام مساعد الطيار بطعن قائد الطائرة الهندي، الذي تمكن رغم إصابته من فتح باب قمرة القيادة، ما أتاح لركاب وأفراد من الطاقم السيطرة على المهاجم.
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