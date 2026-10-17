متظاهرون يضرمون النار في مبنى بلدية مدينة ليموج الفرنسية

ووفقا للتقارير الميدانية والمقاطع المصورة التي بثتها وسائل إعلام فرنسية وعالمية، امتدت ألسنة اللهب والدخان الأسود الكثيف لتلتهم سقف المبنى بالكامل.وفي التفاصيل، قام المحتجون باقتحام المبنى قبل إشعاله. أظهرت لقطات الفيديو النيران وهي تخرج من النوافذ وتلتهم الهيكل الخشبي للسقف، بينما هرعت فرق الإطفاء والدفاع المدني لمحاولة السيطرة على الحريق وحماية ما تبقى من المعلم التاريخي.وواجهت السلطات صعوبة في ضبط الأمن بالمنطقة بعد تجمع عشرات الأشخاص المقنعين والملثمين في محيط المبنى واندلاع مناوشات.وتجمع المحتجون أمام مبنى البلدية، وقاموا بإحراق 4 سيارات تابعة للشرطة كانت متوقفة في الخارج. بعد ذلك، قاموا بتحطيم النوافذ والأبواب واقتحام الطابق السفلي حيث أضرموا النيران فيه، مما أدى إلى انتقال ألسنة اللهب بسرعة عبر الأجنحة والممرات حتى وصلت إلى السقف الهيكل الخشبي التاريخي للسقف.وتأتي حادثة ليموج في إطار موجة الاحتجاجات الوطنية العارمة التي تضرب المدن الفرنسية، والتي بدأت كاحتجاجات طلابية وشبابية في سبتمبر الماضي للمطالبة بتحسين ظروف التعليم والنقص الحاد في المعلمين، وسرعان ما تطورت إلى انتفاضة أوسع ضد الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة غلاء أسعار الوقود، وتراجع جودة .