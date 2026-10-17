ترامب يعلن إنتهاء العمليات المتعلقة بإيران قريبا جدا

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
07:45 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
البيت الأبيض يكشف سبب رفض ترامب تطبيق العقوبات ضد روسيا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-578998-639278603744481747.jpg
ترامب يعلن إنتهاء العمليات المتعلقة بإيران قريبا جدا
دوليات
2026-10-17 | 14:58
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
697 شوهد
أعلن الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، السبت، عن إنتهاء العمليات المتعلقة بإيران قريبا جدا.
وقال
ترامب
في كلمة له، "علينا التأكد من عدم عودة القدرات النووية الإيرانية وهذا ما نعمل عليه حاليا".
وأضاف أن "العمليات المتعلقة بإيران ستنتهي قريبا جدا وعندها ستنخفض أسعار البنزين".
ويأتي هذا في ظل تصاعد النزاع بين
إيران
والولايات المتحدة، وما ترتب عليه من شبه توقف لحركة الملاحة عبر
مضيق هرمز
، الذي يُعد من أهم الممرات البحرية لنقل النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية.
وأدت اضطرابات حركة الإمدادات إلى ارتفاع أسعار الوقود في معظم دول العالم، في وقت تواصل فيه أسواق الطاقة مواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
ترامب بشأن إيران: أعتقد أن الأمر سينتهي قريباً جداً
16:25 | 2026-08-06
ترامب: قضية إيران ستنتهي قريباً وستنخفض أسعار النفط
16:08 | 2026-10-02
واشنطن تهدد بقصف موقع جبل فأس في إيران "قريبا جدا"
13:33 | 2026-07-21
النقل تعلن انتهاء عمليات التفويج العكسي للزائرين بجميع المحاور
06:44 | 2026-08-05
ترامب
ايران
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
مضيق هرمز
دونالد
النزا
إيران
رانية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مع الإغلاق.. قفزة بأسعار الدولار في أسواق بغداد وأربيل
اقتصاد
41.48%
10:04 | 2026-10-17
مع الإغلاق.. قفزة بأسعار الدولار في أسواق بغداد وأربيل
10:04 | 2026-10-17
برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة باريس ولقاء الكلاسيكو
رياضة
23.2%
17:02 | 2026-10-17
برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة باريس ولقاء الكلاسيكو
17:02 | 2026-10-17
وزير الدفاع يصدر اول توجيه بعد تسلمه المنصب
محليات
22.32%
05:52 | 2026-10-17
وزير الدفاع يصدر اول توجيه بعد تسلمه المنصب
05:52 | 2026-10-17
عواصف وغيوم كثيفة.. هذا ما ينتظر العراق خلال الايام المقبلة
محليات
13.01%
14:19 | 2026-10-16
عواصف وغيوم كثيفة.. هذا ما ينتظر العراق خلال الايام المقبلة
14:19 | 2026-10-16
المزيد
أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
١٦ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-16
نشرة أخبار السومرية
١٦ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-10-2026 | 2026
12:30 | 2026-10-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-10-2026 | 2026
12:30 | 2026-10-16
عشرين
حكومة الزيدي تستكمل كابينتها.. ضرورة إدارية أم صفقة توازنات؟ - عشرين م٥ - الحلقة ٧٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-10-15
عشرين
حكومة الزيدي تستكمل كابينتها.. ضرورة إدارية أم صفقة توازنات؟ - عشرين م٥ - الحلقة ٧٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-10-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-15
Live Talk
ثقافة الطهي المنزلي بميزانية محدودة - Live Talk م٢ - الحلقة ١٣٥ | الموسم 2
09:00 | 2026-10-15
Live Talk
ثقافة الطهي المنزلي بميزانية محدودة - Live Talk م٢ - الحلقة ١٣٥ | الموسم 2
09:00 | 2026-10-15
ناس وناس
باب طوريج في كربلاء - الحلقة ١٤٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-15
ناس وناس
باب طوريج في كربلاء - الحلقة ١٤٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-15
صباحكم أحلى مع سلمى
من يستحق أن يكون صديق؟ 12-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-12
صباحكم أحلى مع سلمى
من يستحق أن يكون صديق؟ 12-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-12
طل الصباح
أبراج - شنو السبب؟ 12-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-12
طل الصباح
أبراج - شنو السبب؟ 12-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-12
استديو Noon
سجى نون 11-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-11
استديو Noon
سجى نون 11-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-11
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
الأكثر مشاهدة
نشرة أخبار السومرية
١٦ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-16
نشرة أخبار السومرية
١٦ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-10-2026 | 2026
12:30 | 2026-10-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-10-2026 | 2026
12:30 | 2026-10-16
عشرين
حكومة الزيدي تستكمل كابينتها.. ضرورة إدارية أم صفقة توازنات؟ - عشرين م٥ - الحلقة ٧٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-10-15
عشرين
حكومة الزيدي تستكمل كابينتها.. ضرورة إدارية أم صفقة توازنات؟ - عشرين م٥ - الحلقة ٧٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-10-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-15
Live Talk
ثقافة الطهي المنزلي بميزانية محدودة - Live Talk م٢ - الحلقة ١٣٥ | الموسم 2
09:00 | 2026-10-15
Live Talk
ثقافة الطهي المنزلي بميزانية محدودة - Live Talk م٢ - الحلقة ١٣٥ | الموسم 2
09:00 | 2026-10-15
ناس وناس
باب طوريج في كربلاء - الحلقة ١٤٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-15
ناس وناس
باب طوريج في كربلاء - الحلقة ١٤٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-15
صباحكم أحلى مع سلمى
من يستحق أن يكون صديق؟ 12-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-12
صباحكم أحلى مع سلمى
من يستحق أن يكون صديق؟ 12-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-12
طل الصباح
أبراج - شنو السبب؟ 12-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-12
طل الصباح
أبراج - شنو السبب؟ 12-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-12
استديو Noon
سجى نون 11-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-11
استديو Noon
سجى نون 11-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-11
اخترنا لك
البرلمان الإيراني يمنح الثقة لمهرداد أخلاقي وزيراً للدفاع
04:53 | 2026-10-18
ترامب يسخر من احتجاجات فرنسا
00:42 | 2026-10-18
سقوط وتحطم طائرة سعودية في نجران ومقتل طاقمها
23:42 | 2026-10-17
البيت الأبيض يكشف سبب رفض ترامب تطبيق العقوبات ضد روسيا
18:21 | 2026-10-17
روسيا تتوقع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية
16:08 | 2026-10-17
الولايات المتحدة تضع إيران أمام خيارين
15:46 | 2026-10-17
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.