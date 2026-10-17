ترامب يعلن إنتهاء العمليات المتعلقة بإيران قريبا جدا

وقال في كلمة له، "علينا التأكد من عدم عودة القدرات النووية الإيرانية وهذا ما نعمل عليه حاليا".

وأضاف أن "العمليات المتعلقة بإيران ستنتهي قريبا جدا وعندها ستنخفض أسعار البنزين".

ويأتي هذا في ظل تصاعد النزاع بين والولايات المتحدة، وما ترتب عليه من شبه توقف لحركة الملاحة عبر ، الذي يُعد من أهم الممرات البحرية لنقل النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية.

وأدت اضطرابات حركة الإمدادات إلى ارتفاع أسعار الوقود في معظم دول العالم، في وقت تواصل فيه أسواق الطاقة مواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة.