​الولايات المتحدة تضع إيران أمام خيارين

وقال الوزير هيغسيث في كلمة ألقاها أمام طلاب فيلق تدريب ضباط الاحتياط والمجندين العسكريين في : "ستكون أمام فرصة لاتخاذ قرار سريع جداً بالتخلي عن تلك الطموحات النووية على طاولة المفاوضات، أو تواجه الدمار الذي تستطيع أن تجلبه، وستجلبه بسرعة إذا لزم الأمر".واتهم هيغسيث ببناء ترسانة كبيرة من الصواريخ التقليدية للعمل العسكري، بينما تسعى في الوقت نفسه إلى تحقيق "طموحات نووية"، مؤكدا أن القوة العسكرية الأمريكية ضرورية لإجبار الخصوم على التفاوض.وتابع هيغسيث أيضا أن إيران "تموّل الوكلاء في ، وتموّل الوكلاء الحوثيين في "، مضيفا أن سعت إلى ردع الهجمات على القوات الأمريكية والسفن.ويوم أمس، قال الرئيس الأمريكي إن العملية العسكرية للولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران ستنتهي أسرع مما يعتقد البعض، وأضاف الرئيس الأمريكي، للصحفيين في : "الحرب ستنتهي قريبا جدا جدا".