البيت الأبيض يكشف سبب رفض ترامب تطبيق العقوبات ضد روسيا

وجاء تعليقها هذا على خلفية رفض الرئيس الأمريكي تطبيق القيود المفروضة على والتي ينص عليها القانون الصادر في سبتمبر.وجاء في تصريح روجرز الذي نشره موقع أكسيوس، أن "تطبيق بنود العقوبات في الوقت الحالي من شأنه أن يعيق الجهود الأمريكية الجارية لإبرام اتفاقية سلام دائمة وشاملة بين أوكرانيا وروسيا".ووفقا للمتحدثة، "أوضح بشكل لا لبس فيه"، أن أهمية إنهاء الصراع في أوكرانيا لها الأولوية، ولديه الحق في ممارسة صلاحياته في أي وقت يرى "من شأنه أن يسهم في تعزيز المصالح الوطنية".في وقت سابق، أوعز ترامب بتعليق تطبيق قانون غراهام الخاص بالعقوبات على ، مؤكدا أن الخطوة تصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة.وكان ترامب قد وقع في 18 سبتمبر الماضي على أقره يفرض عقوبات على القيادة السياسية والعسكرية الروسية العليا، والشركات المملوكة للدولة، وعقوبات ثانوية على شركاء روسيا التجاريين.