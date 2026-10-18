سقوط وتحطم طائرة سعودية في نجران ومقتل طاقمها

وأفاد في بيان نشر على وكالة "واس": بـ"سقوط وتحطم طائرة عمودية استطلاعية من نوع (AH-6i) داخل الأراضي بمنطقة (نجران) تابعة لوزارة نتيجة عطل فني، وقد نتج عن الحادث استشهاد طاقمها الجوي المكون من ضابطين".وفي بيان منفصل، أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم في أنه تم ‏اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين بالمنطقة الشرقية ومنطقة .