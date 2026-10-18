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ترامب يسخر من احتجاجات فرنسا
دوليات
2026-10-18 | 00:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
544 شوهد
السومرية
نيوز-دولي
مازح الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
بشأن "الانضمام إلى الثورة" في
فرنسا
، بالتزامن مع احتجاجات شهدتها
باريس
ومدن فرنسية أخرى.
وقال
ترامب
، خلال تجمع انتخابي في ولاية
جورجيا
،: "دعونا نذهب إلى
فرنسا
وننضم إلى
الثورة
وننفق الـ5000 دولار هناك"، في إشارة إلى مكافأة مالية وعد بها في حال فوز الجمهوريين بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي.
من جهته، دعا
ماكرون
، في تصريحات من مقر
المجلس الأوروبي
في
بروكسل
، عشية الاحتجاجات، إلى "الهدوء"، قائلا: "هناك حق دستوري في الاحتجاج، لكن هذا الحق يقترن بضرورة التحلي بالاحترام".
وميدانيا، تجمع مئات المتظاهرين في
ساحة الجمهورية
بباريس، حيث انطلقت المسيرة الرئيسية بمشاركة عدد محدود من محتجي "السترات الصفراء". وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع باتجاه الحشود، رغم أن التجمع كان يتسم بالسلمية وقتها، وفقا لشبكة "سي إن إن".
وفي
ليون
، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق نحو 300 شخص تجمعوا خارج جامعة جان مولين، بحسب قناة "بي إف
إم تي في
" الفرنسية.
كما شهدت مدينتا رين ومرسيليا احتجاجات استخدمت خلالها الشرطة الغاز لتفريق المتظاهرين.
وأفادت
القناة الفرنسية
باعتقال نحو 100 شخص في
منطقة باريس
، معظمهم للاشتباه في حيازتهم معدات حماية محظورة.
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