ترامب يسخر من احتجاجات فرنسا

وقال ، خلال تجمع انتخابي في ولاية ،: "دعونا نذهب إلى وننضم إلى وننفق الـ5000 دولار هناك"، في إشارة إلى مكافأة مالية وعد بها في حال فوز الجمهوريين بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي.من جهته، دعا ، في تصريحات من مقر في ، عشية الاحتجاجات، إلى "الهدوء"، قائلا: "هناك حق دستوري في الاحتجاج، لكن هذا الحق يقترن بضرورة التحلي بالاحترام".وميدانيا، تجمع مئات المتظاهرين في بباريس، حيث انطلقت المسيرة الرئيسية بمشاركة عدد محدود من محتجي "السترات الصفراء". وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع باتجاه الحشود، رغم أن التجمع كان يتسم بالسلمية وقتها، وفقا لشبكة "سي إن إن".وفي ، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق نحو 300 شخص تجمعوا خارج جامعة جان مولين، بحسب قناة "بي إف " الفرنسية.كما شهدت مدينتا رين ومرسيليا احتجاجات استخدمت خلالها الشرطة الغاز لتفريق المتظاهرين.وأفادت باعتقال نحو 100 شخص في ، معظمهم للاشتباه في حيازتهم معدات حماية محظورة.