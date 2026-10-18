البرلمان الإيراني يمنح الثقة لمهرداد أخلاقي وزيراً للدفاع

– دوليات



صوّت ، اليوم الأحد، على منح الثقة لمهرداد أخلاقي لتولي منصب .





ومهراد أخلاقي هو الوزير الخامس عشر للدفاع ودعم القوات المسلحة في .

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن البرلمان صوّت لصالح منح أخلاقي الثقة لتولي الحقيبة الوزارية.ومهراد أخلاقي هو الوزير الخامس عشر للدفاع ودعم القوات المسلحة في .