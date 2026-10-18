فرنسا.. توقيف أكثر من 1800 شخص خلال احتجاجات تخللتها أعمال نهب وحرق

وقال نونييز، في منشور على منصة "إكس"، إن "أكثر من 1800 شخص جرى توقيفهم خلال الاحتجاجات وبعدها"، مشيراً إلى أن التحقيقات جارية لتحديد هوية المتورطين في أعمال العنف تمهيداً لتقديمهم إلى القضاء.وشهدت ، السبت، تظاهرات واسعة احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع مستوى ، إلى جانب مطالب تتعلق بظروف الدراسة في المدارس الثانوية، وسط مشاركة طلاب ونقابات عمالية ومجموعات من المحتجين.وتخللت التظاهرات أعمال عنف في ومدن أخرى، شملت إحراق سيارات ومبانٍ عامة، وتحطيم واجهات متاجر ونهب محال تجارية، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مجموعات من المحتجين.وبحسب تقارير إعلامية، تركزت بعض المواجهات في العاصمة باريس، حيث سجلت السلطات عمليات نهب وأضراراً في الممتلكات، فيما شهدت مدن أخرى، بينها مرسيليا وليون وليموج، حوادث شملت اقتحام مبانٍ عامة واندلاع حرائق.وجاءت هذه الاحتجاجات بعد أسابيع من التحركات الطلابية المطالبة بتحسين ظروف التعليم ومعالجة النقص في الكوادر والتجهيزات المدرسية، قبل أن تتسع لتشمل مطالب مرتبطة بارتفاع الأسعار والأجور والإنفاق على الخدمات العامة.وأكدت السلطات الفرنسية أن التحقيقات مستمرة لتحديد المسؤولين عن أعمال التخريب والنهب، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.