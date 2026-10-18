فرنسا.. توقيف أكثر من 1800 شخص خلال احتجاجات تخللتها أعمال نهب وحرق

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
البيت الأبيض يكشف سبب رفض ترامب تطبيق العقوبات ضد روسيا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

فرنسا.. توقيف أكثر من 1800 شخص خلال احتجاجات تخللتها أعمال نهب وحرق

دوليات

2026-10-18 | 07:09
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
فرنسا.. توقيف أكثر من 1800 شخص خلال احتجاجات تخللتها أعمال نهب وحرق
49 شوهد

السومرية نيوز – دوليات

أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز، اليوم الأحد، توقيف أكثر من 1800 شخص خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، السبت، وتخللتها مواجهات وأعمال نهب وإحراق للممتلكات في عدد من المدن.

وقال نونييز، في منشور على منصة "إكس"، إن "أكثر من 1800 شخص جرى توقيفهم خلال الاحتجاجات وبعدها"، مشيراً إلى أن التحقيقات جارية لتحديد هوية المتورطين في أعمال العنف تمهيداً لتقديمهم إلى القضاء.

وشهدت فرنسا، السبت، تظاهرات واسعة احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع مستوى الخدمات العامة، إلى جانب مطالب تتعلق بظروف الدراسة في المدارس الثانوية، وسط مشاركة طلاب ونقابات عمالية ومجموعات من المحتجين.

وتخللت التظاهرات أعمال عنف في باريس ومدن أخرى، شملت إحراق سيارات ومبانٍ عامة، وتحطيم واجهات متاجر ونهب محال تجارية، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مجموعات من المحتجين.

وبحسب تقارير إعلامية، تركزت بعض المواجهات في العاصمة باريس، حيث سجلت السلطات عمليات نهب وأضراراً في الممتلكات، فيما شهدت مدن أخرى، بينها مرسيليا وليون وليموج، حوادث شملت اقتحام مبانٍ عامة واندلاع حرائق.

وجاءت هذه الاحتجاجات بعد أسابيع من التحركات الطلابية المطالبة بتحسين ظروف التعليم ومعالجة النقص في الكوادر والتجهيزات المدرسية، قبل أن تتسع لتشمل مطالب مرتبطة بارتفاع الأسعار والأجور والإنفاق على الخدمات العامة.

وأكدت السلطات الفرنسية أن التحقيقات مستمرة لتحديد المسؤولين عن أعمال التخريب والنهب، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٤٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-18
Play
ساحة الميدان بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٤٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
١٧ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-17
Play
١٧ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-17
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-10-2026 | 2026
12:30 | 2026-10-16
Play
العراق في دقيقة 16-10-2026 | 2026
12:30 | 2026-10-16
عشرين
Play
عشرين
حكومة الزيدي تستكمل كابينتها.. ضرورة إدارية أم صفقة توازنات؟ - عشرين م٥ - الحلقة ٧٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-10-15
Play
حكومة الزيدي تستكمل كابينتها.. ضرورة إدارية أم صفقة توازنات؟ - عشرين م٥ - الحلقة ٧٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-10-15
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-15
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-15
Live Talk
Play
Live Talk
ثقافة الطهي المنزلي بميزانية محدودة - Live Talk م٢ - الحلقة ١٣٥ | الموسم 2
09:00 | 2026-10-15
Play
ثقافة الطهي المنزلي بميزانية محدودة - Live Talk م٢ - الحلقة ١٣٥ | الموسم 2
09:00 | 2026-10-15
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
من يستحق أن يكون صديق؟ 12-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-12
Play
من يستحق أن يكون صديق؟ 12-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-12
طل الصباح
Play
طل الصباح
أبراج - شنو السبب؟ 12-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-12
Play
أبراج - شنو السبب؟ 12-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-12
استديو Noon
Play
استديو Noon
سجى نون 11-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-11
Play
سجى نون 11-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-11
علناً
Play
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
Play
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٤٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-18
Play
ساحة الميدان بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٤٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
١٧ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-17
Play
١٧ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-17
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-10-2026 | 2026
12:30 | 2026-10-16
Play
العراق في دقيقة 16-10-2026 | 2026
12:30 | 2026-10-16
عشرين
Play
عشرين
حكومة الزيدي تستكمل كابينتها.. ضرورة إدارية أم صفقة توازنات؟ - عشرين م٥ - الحلقة ٧٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-10-15
Play
حكومة الزيدي تستكمل كابينتها.. ضرورة إدارية أم صفقة توازنات؟ - عشرين م٥ - الحلقة ٧٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-10-15
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-15
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-15
Live Talk
Play
Live Talk
ثقافة الطهي المنزلي بميزانية محدودة - Live Talk م٢ - الحلقة ١٣٥ | الموسم 2
09:00 | 2026-10-15
Play
ثقافة الطهي المنزلي بميزانية محدودة - Live Talk م٢ - الحلقة ١٣٥ | الموسم 2
09:00 | 2026-10-15
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
من يستحق أن يكون صديق؟ 12-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-12
Play
من يستحق أن يكون صديق؟ 12-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-12
طل الصباح
Play
طل الصباح
أبراج - شنو السبب؟ 12-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-12
Play
أبراج - شنو السبب؟ 12-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-12
استديو Noon
Play
استديو Noon
سجى نون 11-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-11
Play
سجى نون 11-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-11

اخترنا لك
ميسي في احتجاجات فرنسا (صور)
10:53 | 2026-10-18
في امريكا.. اعتقال زوجين عراقيين بعد سرقة 12 سيارة فاخر
10:26 | 2026-10-18
إقليم إيطالي يغري بالمال.. ما شروط الانتقال إليه؟
09:22 | 2026-10-18
فرنسا تستيقظ على آثار ليلة دامية
09:12 | 2026-10-18
البابا يظهر من جديد
08:56 | 2026-10-18
مصر توافق على إرسال قوات عسكرية إلى السعودية
07:21 | 2026-10-18

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.