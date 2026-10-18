مصر توافق على إرسال قوات عسكرية إلى السعودية

وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن الاجتماع، الذي عُقد في بحضور رئيس ورئيس ووزيري الدفاع والخارجية وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين، بحث التطورات الإقليمية والتحديات التي تواجه المنطقة.وأضاف أن المجلس أكد تضامن مصر الكامل مع ، انطلاقاً من العلاقات التاريخية بين البلدين، واعتباراً لارتباط السعودي بالأمن القومي المصري والعربي.وقرر المجلس تقديم أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة للدفاع عن أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية.كما شدد على مواصلة تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية، بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بهدف خفض التصعيد في المنطقة وتسوية الأزمات بالوسائل السلمية.ولم يتضمن البيان تفاصيل بشأن حجم القوات المزمع إرسالها أو موعد انتشارها أو طبيعة مهامها الميدانية، فيما أشار إلى إحالة القرار إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية.