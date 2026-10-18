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مصر توافق على إرسال قوات عسكرية إلى السعودية
دوليات
2026-10-18 | 07:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
370 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
وافق
مجلس الدفاع الوطني
المصري، خلال اجتماع عاجل ترأسه
الرئيس عبد الفتاح السيسي
، صباح الأحد، على إرسال قوات عسكرية مصرية إلى
المملكة العربية السعودية
في مهمة دفاعية لحماية أمنها واستقرارها، على أن يُرفع القرار إلى
مجلس النواب
لحسم التفويض الدستوري.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن الاجتماع، الذي عُقد في
قصر الاتحادية
بحضور رئيس
مجلس النواب
ورئيس
مجلس الوزراء
ووزيري الدفاع والخارجية وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين، بحث التطورات الإقليمية والتحديات التي تواجه المنطقة.
وأضاف أن المجلس أكد تضامن مصر الكامل مع
السعودية
، انطلاقاً من العلاقات التاريخية بين البلدين، واعتباراً لارتباط
الأمن القومي
السعودي بالأمن القومي المصري والعربي.
وقرر المجلس تقديم أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة للدفاع عن أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية.
كما شدد على مواصلة تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية، بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بهدف خفض التصعيد في المنطقة وتسوية الأزمات بالوسائل السلمية.
ولم يتضمن البيان تفاصيل بشأن حجم القوات المزمع إرسالها أو موعد انتشارها أو طبيعة مهامها الميدانية، فيما أشار إلى إحالة القرار إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية.
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