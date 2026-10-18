البابا يظهر من جديد

وأفادت بوابة "فاتيكان نيوز" الرسمية بأن الظهور جاء بعد خروج البابا من مستشفى "جيميلي" في ، أمس السبت، حيث خضع لجراحة لإزالة جزء من رئته اليمنى.وتوافد آلاف المصلين والزوار إلى ساحة للمشاركة في الصلاة الأسبوعية وتحية البابا.وكان البابا، البالغ من العمر 71 عاما، قد خضع لاستئصال الفص السفلي من رئته اليمنى، بعد اكتشاف عقيدة يشتبه في كونها سرطانية. وأكدت الجراحة إصابته بسرطان الرئة الغُدي، وهو النوع الأكثر شيوعا من هذا المرض.وبعد الجراحة، أظهر البابا علامات تعاف جيد إذ أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي ، وعقد اجتماعات مع كبار مساعديه، وأقام القداس في كنيسة مؤقتة داخل المستشفى.