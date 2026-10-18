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البابا يظهر من جديد
دوليات
2026-10-18 | 08:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
75 شوهد
السومرية نيوز - دولي
أدى
بابا
الفاتيكان
، ليو الرابع عشر، صلاة التبشير الملائكي، اليوم الأحد، في ساحة
القديس بطرس
، في أول ظهور علني له بعد خضوعه لعملية جراحية في رئته، الثلاثاء الماضي.
وأفادت بوابة "فاتيكان نيوز" الرسمية بأن الظهور جاء بعد خروج البابا من مستشفى "جيميلي" في
روما
، أمس السبت، حيث خضع لجراحة لإزالة جزء من رئته اليمنى.
وتوافد آلاف المصلين والزوار إلى ساحة
القديس بطرس
للمشاركة في الصلاة الأسبوعية وتحية البابا.
وكان البابا، البالغ من العمر 71 عاما، قد خضع لاستئصال الفص السفلي من رئته اليمنى، بعد اكتشاف عقيدة يشتبه في كونها سرطانية. وأكدت الجراحة إصابته بسرطان الرئة الغُدي، وهو النوع الأكثر شيوعا من هذا المرض.
وبعد الجراحة، أظهر البابا علامات تعاف جيد إذ أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
، وعقد اجتماعات مع كبار مساعديه، وأقام القداس في كنيسة مؤقتة داخل المستشفى.
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