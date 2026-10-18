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إقليم إيطالي يغري بالمال.. ما شروط الانتقال إليه؟

دوليات

2026-10-18 | 09:22
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
إقليم إيطالي يغري بالمال.. ما شروط الانتقال إليه؟
285 شوهد

السومرية نيوز- دولي
تتجه أعين كثير من المصريين الراغبين في الهجرة أو السفر والعمل، أو حتى الاستثمار بالخارج، باتجاه إقليم توسكانا الأوروبي، الواقع في إيطاليا، والذي جرى الإعلان عن تقديمه إغراءات ومنح مالية لجذب مقيمين جدد.

وبحسب خبراء في مجال السياحة والسفر، تتراوح قيمة الدعم المادي المقدم من حكومة الإقليمين بين 10 آلاف و30 ألف يورو، وذلك للراغبين في الانتقال إلى قرى جبلية صغيرة يقل عدد سكانها عن 5 آلاف نسمة.
ويأتي إقليم توسكانا الإيطالي ضمن عدد من الوجهات التي تجذب اهتمام المصريين للإقامة فيها، والتي من بينها إقليم سيردينيا الإيطالي، ودولة غويانا ذات الاقتصاد النفطي الناشئ وتوفر فرص عمل قوية في مجال الطاقة.
وتوفر توسكانا منحا مالية تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف يورو، لأي مصري أو أجنبي من دولة أخرى ممن يريدون الانتقال إلى القرى الجبلية الصغيرة، على أن تغطي المنحة نسبة لا تتجاوز 50 بالمئة من تكلفة أي مشروع يقام.
شروط الحصول على المنح
ويقول عضو رابطة وكلاء السياحة والسفر عمرو الخولي، إن الحوافز المالية والبرامج والعروض السياحية من العوامل التي تزيد اهتمام المصريين بإقليم توسكانا، ولكن يجب التمييز بين المنح وشروط الاستفادة منها.
وأوضح، في تصريحات خاصة، أن برنامج "الإقامة في المناطق الجبلية"، الذي أطلقته سلطات توسكانا في 2024 استهدف تشجيع الانتقال إلى البلدات الجبلية، والتي تشهد انخفاضا لتعداد السكان.
ولفت الخبير في مجال السياحة والسفر، أن هذا البرنامج يقدم دعما ماليا يتراوح بين 10 آلاف و30 ألف يورو، للمساعدة في شراء عقارات سكنية مؤهلة، بما ييسر عملية الإقامة، ولكن الهدف الرئيس هو جذب استثمارات.
وأضاف: "يغطي الدعم نصف تكلفة شراء العقارات، مع اشتراط استخدام هذا العقار كسكم أساسي، مع الالتزام بمتطلبات الإقامة المحددة بالبرنامج، وذلك للحد من تراجع أعداد السكان وتنشيط المجتمعات الجبلية".
وشدد على أن المبادرة لا تعني إتاحة المنحة تلقائيا لأي مصري يرغب في الانتقال للإقليم، لأن برنامج 2024 اشترط امتلاك تصريح إقامة إيطالي طويل الأمد لغير مواطني الاتحاد الأوروبي، بجانب الإقامة في إيطاليا عند التقديم.
برنامج جديد وحوافز جديدة
من جانبه، أوضح مدير شركة لإلحاق العمالة بالخارج رشدي الحصري إلى إطلاق برنامج جديد في توسكانا، في نهاية 2025، لدعم إقامة الأجانب في مناطقها الأقل كثافة سكانية، وذلك لمواجهة التراجع السكاني.
وكان الإقليم الجبلي الإيطالي قد أعلن نتائج هذا البرنامج في شهر ديسمبر الماضي، ما تزال مساعي التقديم للإقامة هناك متواصلة، مع إعلان الإقليم أن هناك مراجعة لشروط كل دورة قبل التقديم، وينتظر فتحه قريبا.
وفيما يخص المنح الدراسية، قال إن الحوافز لم تقتصر على دعم شراء المنازل، بل تشمل أيضا الدعم التعليمي، الذي تقدمه هيئة دعم الطلاب للطلاب مستوفي الشروط، الراغبين في الالتحاق بجامعات ومعاهد الإقليم.
وتابع: "تختلف قيمة الدعم المالي للمنح الدراسية باختلاف وضع الطالب الاقتصادي وتصنيفه من حيث الإقامة، كما تشمل مزايا ترتبط بالإعفاء من بعض الرسوم والخدمات الجامعة، بحسب البرنامج المعلن قبل العام الدراسي".
وعن الإقبال من جانب المصريين على الإقامة في إقليم توسكانا، أوضح مدير شركة إلحاق العمالة بالخارج أن التساؤلات منذ العام الماضي تتزايد بشأن إمكان التقديم والانتقال للإقامة هناك، وأعداد كبيرة تملأ استمارة البيانات.
وأردف: "دور الشركات في هذه الحالة يكون كبير، لأن الأمر يتطلب التقديم على الإقامة في إيطاليا أولا، بجانب العمل على تلبية كافة شروط البرنامج، من حيث توفير التصاريح وتلبية مختلف الشروط الخاصة بالدراسة والعمل".
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