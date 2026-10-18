في امريكا.. اعتقال زوجين عراقيين بعد سرقة 12 سيارة فاخر

وذكرت الشرطة، بحسب وثائق المحكمة، أن أربعة متهمين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً شاركوا في الجريمة المنظمة، وهم: ثابت عبد (41 عاماً)، وإيمان عودة (35 عاماً) ويسكنان في منطقة كاتي ويحملان الجنسية العراقية، وسيف الدين (30 عاماً)، وماثيو (29 عاماً).وبحسب الوثائق، فإن ضياء وإيمان زوجان، وشارك ابنهما البالغ من العمر 17 عاماً في العصابة ووجهت إليه نفس التهمة.وقد تم الإفراج عن الزوجين بكفالة قدرها 100 ألف دولار لكل منهما، وعن غونزاليس بكفالة 50 ألف دولار.وأوضحت الشرطة أنها تمكنت في عملية خاصة من اعتقال المجموعة واستعادة 15 سيارة فاخرة تبلغ قيمتها نحو 3 ملايين دولار، مشيرة إلى أن العصابة نشطت في الفترة من آب 2025 حتى أيلول 2026.وكانت طريقة عمل المجموعة تتم عبر اختراق أوامر نقل السيارات أو انتحال صفة ناقلين للسيارات لإرسالها إلى أماكن مختلفة، ثم نقل السيارات إلى الموانئ لشحنها إلى خارج البلاد.وأشارت إلى أن سيارة مرسيدس GLE63 موديل 2025 تزيد قيمتها عن 266 ألف دولار، كان من المقرر إيصالها إلى فلوريدا، تم تحويل مسارها من قبل سائق النقل إلى مكان آخر في هيوستن.وتبين لاحقاً أن إيمان وابنها البالغ 17 عاماً دفعا أجرة النقل وأخذا السيارة.وبعد الاعتقال، اعترف غونزاليس بأنه عمل مع ضياء والجبوري لعدة أشهر، وقال إن ضياء عطل أنظمة تتبع السيارات ورتب لإرسالها إلى دبي.وأضاف: "زرت شركة إيمان للحصول على المال، ومرة دفع لي ابن ضياء البالغ 17 عاماً المال مباشرة لسرقة سيارة لهم".ولم تكشف الشرطة عن اسم المتهم البالغ 17 عاماً، كما لم تؤكد وثائق المحكمة ما إذا كان الجبوري قد اعتُقل أم لا.