ميسي في احتجاجات فرنسا (صور)

وقام أحد المحتجين في شوارع العاصمة وهو يحمل لوحة فاخرة تضم قميصا يحمل توقيع "البرغوث" الأرجنتيني من حقبته مع .وفي مشهد مواز، ظهر متظاهر آخر حاملا لوحة تحمل صورة لميسي مع برشلونة مرتديا شارة القيادة وموقعة باسمه.وأثارت هذه المشاهد موجة من التساؤلات حول المصدر الذي جلبت منه هذه المقتنيات الثمينة، وسط ترجيحات قوية بأنها سرقت من أحد المتاجر الكبرى أو المعارض والمتاحف الرياضية التي طالتها أعمال النهب والتخريب المرافقة للاحتجاجات، لعدم توفر معلومات رسمية حتى الآن تؤكد مكان سرقتها تحديدا.وتكتسب هذه الحادثة طابعا رمزيا خاصا لتزامنها مع الأجواء الكروية الملتهبة في العاصمة الفرنسية، مع اقتراب المواجهة المرتقبة التي تجمع بين برشلونة وباريس ، مساء الثلاثاء، على أرضية ملعب "بارك دي برانس"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.وتأتي هذه الواقعة وسط أزمة اجتماعية واقتصادية خانقة تمر بها ، حيث تشهد البلاد موجة احتجاجات واسعة وغضبا شعبيا متصاعدا جراء ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود.