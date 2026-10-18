نتنياهو يكشف عن "هدف" يريد تحقيقه في إيران قبل الانتخابات

وقال نتنياهو خلال حديثه عن عقيدة المحدثة: "نحن مستعدون لأخذ زمام المبادرة، ويجب أن نمنع العدو من توجيه الضربة الأولى"، موضحا أن "هدفه هو إسقاط النظام في ، وربما حتى قبل الانتخابات المقبلة في 27 أكتوبر".وأضاف: "الأهداف التي وضعتها لا تحتاج موافقة . والتي أسعى دائما إلى الحصول عليها، وقد توصلنا أيضا إلى تفاهمات استثنائية لم يكن أحد يتصورها، لكن ذلك لم يكن شرطا مسبقا قط".وذكر نتنياهو: "إن حاجتنا إلى القضاء على التهديد النووي والتهديد الأوسع الذي تشكله ، قائمة بذاتها. وسنتحرك بمفردنا وقت الضرورة.. لقد فعلنا ذلك من قبل، وسنفعل ذلك مجددا إذا لزم الأمر".ووصف نتنياهو مواجهة إيران بأنها "مهمة حياته"، محذرا من أن "قنبلة نووية واحدة قد تقتل مئات الآلاف من الناس"، كما أشار إلى أن "إيران تعمل على تطوير صواريخ باليستية عابرة للقارات".وقال نتنياهو إن "90% من المهمة قد أنجزت"، مضيفا أن "النظام الإيراني يقتل عشرات الآلاف من مواطنيه لقمع الاحتجاجات، وتُعتبر الأزمة الاقتصادية وظهور الاحتجاجات في الأشهر التي أعقبت عملية الأسد الصاعد في يونيو 2025، دليلا على ضعف النظام"، وفق قوله.