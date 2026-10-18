الإمارات تكشف هدف زيارة وزير الدفاع السعودي إلى أبو ظبي

وقال في حسابه على منصة "إكس": "تؤكد الزيارة الناجحة لصاحب السمو ، ولقاؤه صاحب السمو ، عمق العلاقات الإماراتية ورسوخها".وأضاف: "أمننا ومصيرنا مشترك، وشراكتنا من ركائز استقرار وازدهاره، وحكمة القيادتين وصدق المواقف في الشدائد أبلغ رد على كل رهان بخلاف ذلك".وذكرت أن الرئيس ، استقبل الأحد، السعودي خالد ، حيث تطرق اللقاء إلى العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك وتطويره بما يحقق مصالحهما المشتركة.كما جرى استعراض التطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة وتبادلا وجهات النظر بشأنها بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق السلام الدائم في المنطقة.