في فرنسا.. تعزيزات أمنية وسط تجدد الاشتباكات والنهب

وتجددت أعمال النهب في المنطقة، حيث استهدف متجر للملابس، وفق ما أظهرت لقطات تلفزيونية.وصرحت مديرية شرطة وفق وكالة "فرانس برس"، بأنه "تم تداول دعوة عبر شبكات التواصل الاجتماعي للتجمع الأحد في ، من دون الحصول على تصريح مسبق".وفي مسعى لمنع خروج مسيرة غير مرخصة، على غرار ما حدث السبت الذي اتسم بتوترات بالغة وأسفر عن اعتقال 855 شخصا في العاصمة، أجرت قوات الأمن "عمليات تفتيش" و"نشرت تعزيزات أمنية" لضمان "التدخل السريع عند الضرورة".وأضافت أنه "مع ظهور بوادر التوتر الأولى، اقتربت القوات الأمنية من الموقع بهدف تفريق المتجمهرين وتنفيذ عمليات توقيف".وفي محيط تمثال ساحة الجمهورية، رفع المتظاهرون لافتات تحمل شعارات مطلبية، وألقيت مقذوفات باتجاه قوات الأمن التي ردت باستخدام قنابل صوتية ومسيلة للدموع قبل أن تتقدم نحو المتظاهرين.وأوضحت مديرية شرطة باريس أن "محاولة لإقامة حاجز بشري جرى احتواؤها على الفور"، مشيرة في الوقت ذاته إلى "تنظيم تظاهرات مرخص لها" في أماكن أخرى، كما تدخل رجال الإطفاء لإخماد حرائق اندلعت في الموقع.