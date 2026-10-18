الحوثيون يعلنون حصيلة "الهجمات السعودية" خلال 24 ساعة

وأوضح سريع أن الهجمات استهدفت ما وصفه بالأعيان المدنية في العاصمة ومحافظات وتعز وعمران وحجة وصعدة والجوف والضالع ومأرب.وأشار إلى أن الغارات نفذت بواسطة طائرات حربية من طرازي "F-15" و"تايفون"، أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، إلى جانب هجمات صاروخية من جهة نجران، وأضاف أن الهجمات أسفرت، بحسب التصريح، عن سقوط أكثر من 30 قتيلا وجريحا، معظمهم من النساء والأطفال.كما أشار سريع إلى أن إجمالي الغارات الجوية والهجمات الصاروخية منذ بدء التصعيد على بلغ 2652 غارة وهجوما صاروخيا.وتصاعدت المواجهات بين التحالف بقيادة والحوثيين منذ مطلع أكتوبر، بعد إعلان التحالف تنفيذ "عملية واسعة" ضد قدرات الجماعة، رافقتها هجمات حوثية بالصواريخ والمسيرات على مطارات ومنشآت سعودية.