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هبوط اضطراري لطائرة نمساوية قادمة من تل أبيب في صوفيا
دوليات
2026-10-18 | 16:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
93 شوهد
هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية
النمساوية
اضطراريا في
العاصمة البلغارية
صوفيا
، أثناء رحلتها من تل أبيب إلى فيينا، إثر بلاغ أمني عن اشتباه بوجود عبوة ناسفة على متنها.
ووفقا لما نقلته "هيئة البث الإسرائيلية"، تم تحويل مسار الطائرة إلى
صوفيا
بعد وقت قصير من إقلاعها، حيث باشرت السلطات الأمنية البلغارية والإسرائيلية إجراءات فحص وتفتيش مشددة للتأكد من سلامة الركاب والطائرة.
وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد وتيرة التهديدات الأمنية ضد الرحلات الجوية من وإلى
إسرائيل
، ففي الأسبوع الماضي، تلقت شركات الطيران بلاغين مجهولي المصدر يفيدان بوجود قنابل على متن رحلتين تابعتين لشركة "
دلتا
" في طريقهما من
نيويورك
إلى إسرائيل، قبل أن يتضح لاحقا أنهما بلاغان كاذبان.
وتواصل
الأجهزة الأمنية
المعنية حاليا التحقيق في ملابسات حادثة الليلة لتحديد مصدر البلاغ الجديد وطبيعة التهديد المزعوم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسبب فيه.
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