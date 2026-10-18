هبوط اضطراري لطائرة نمساوية قادمة من تل أبيب في صوفيا

ووفقا لما نقلته "هيئة البث الإسرائيلية"، تم تحويل مسار الطائرة إلى بعد وقت قصير من إقلاعها، حيث باشرت السلطات الأمنية البلغارية والإسرائيلية إجراءات فحص وتفتيش مشددة للتأكد من سلامة الركاب والطائرة.وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد وتيرة التهديدات الأمنية ضد الرحلات الجوية من وإلى ، ففي الأسبوع الماضي، تلقت شركات الطيران بلاغين مجهولي المصدر يفيدان بوجود قنابل على متن رحلتين تابعتين لشركة " " في طريقهما من إلى إسرائيل، قبل أن يتضح لاحقا أنهما بلاغان كاذبان.وتواصل المعنية حاليا التحقيق في ملابسات حادثة الليلة لتحديد مصدر البلاغ الجديد وطبيعة التهديد المزعوم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسبب فيه.