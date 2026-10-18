إيران توجه تحذيراً الى حكومات المنطقة.. هذه تفاصيله

ووفقا لوكالة الدولية للأنباء كتب رئيس ، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة X، أنه يحذر بشكل خاص حكومات وصناديق الاستثمار والشركات في المنطقة بعدم تقديم موارد لشركات التي تساعد في الاعتداءات العسكرية على بلاده.وأشار قاليباف إلى أن "تنوي تأسيس هيئة إدارة بيانات "، وبحسب التصريحات الإيرانية الرسمية هذه الهيئة ستكون آلية رقابية أو أمنية سيبرانية تهدف إلى تتبع ورصد أنشطة شركات التكنولوجيا والبيانات العاملة في المنطقة، وستكون مهمتها الأساسية، منع تزويد شركات الذكاء الاصطناعي التي تساهم في الهجمات العسكرية ضد بالموارد الحيوية (كالطاقة، الأراضي، أو التمويل والاستثمارات).وألمح الإيراني إلى أن هذه الهيئة ستكون أداة قانونية وأمنية لتطبيق ما وصفه بـ "الإجراءات القسرية أو الردعية" ضد أي حكومة أو استثماري في المنطقة يقدم تسهيلات لتلك الشركات التكنولوجية المتورطة، وفق قوله.