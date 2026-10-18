ترامب يكشف عن "مفاوضات" لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا

كشف الرئيس الأمريكي ، اليوم الأحد، عن "مفاوضات" لإنهاء الحرب بين وأوكرانيا.

وقال في كلمة له، "أتفاوض حاليا لإنهاء الحرب بين وأوكرانيا ولا أريد اتخاذ أي خطوة تدفع للانسحاب من المفاوضات".

وأضاف " لا يكترث باستهدافه مصافي وهو لا يريد إنهاء الحرب وربما لم يكن يريد ذلك في أي وقت".

وقبل أيام، قال ترامب، إن وبوتين يريدان إنهاء الحرب، فيما أشار الى أنه سيتخذ قراراً بشأن قريباً.