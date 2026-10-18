ثمانية قتلى بانفجار خلال تدريبات عسكرية في ليبيا

وقالت مصادر محلية إن الحادث وقع داخل معسكر تابع لجهاز مكافحة التهديدات الأمنية، في منطقة الحرشة بمدينة الزاوية، أثناء تدريبات كان يجريها عسكريون، ما أسفر عن مقتل 8 جنود وإصابة آخرين، وفق حصيلة أولية.ولم تتضح حتى الآن أسباب انفجار القذيفة، كما لم تتوفر تفاصيل بشأن هويات القتلى أو طبيعة التدريبات التي كانت تُجرى داخل المعسكر.كذلك، لم تصدر الجهات الرسمية أي بيانات توضح الحصيلة النهائية للضحايا، أو عدد المصابين وحالتهم الصحية.