وزير الطاقة الأمريكي: تدفقات النفط من الخليج عادت إلى 80%

وأكد رايت أن لن يترك للرئيس الذي يخلفه تمتلك سلاحا نوويا، مشيرا إلى أن لا يركز على الانتخابات في قراراته بشأن التهديدات الإيرانية.وبشأن أزمة ، قال رايت إن تتفاوض مع للإفراج عن مخزونات كبيرة من الوقود، لكنه وصف استجابتهم بأنها "بطيئة".وأضاف أن أي تخفيف للعقوبات المفروضة على الصادرات الروسية سيقتصر على وقود الديزل فقط.يشار إلى أنه في يوم 9 تشرين الأول، توصل الرئيس ونظيره الأمريكي ، إلى اتفاق بشأن توريد وقود الديزل الروسي إلى الأسواق العالمية، فيما أصدرت الأمريكية ترخيصا عاما يسمح بشراء الديزل الروسي حتى 7 نيسان من العام المقبل.وكان رايت قال في تصريحات سابقة، إن الاعتماد المتزايد على خطوط الأنابيب البديلة التي تتجاوز ساعد في استقرار الإمدادات وتأمين حركة التجارة العالمية، معتبرا أن نجحت في حرمان من استخدام "ورقة الضغط الاقتصادي" عبر التهديد بإغلاق .