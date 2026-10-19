رصد 11 زلزالا خلال الأسبوع الأخير

وأوضحت أن اثنين من الزلازل، كانا بقوة تتراوح ما بين درجتين و4 درجات بمقياس ريختر، شعر بهما سكان المدن.وتم رصد آخر الزلازل في المنطقة فجر الاثنين 19 تشرين الأول، وقال الفرع المحلي للخدمة الجيوفيزيائية لأكاديمية العلوم الروسية إن قوته بلغت درجتين بمقياس ريختر.وأشارت إلى أن السكان شعروا به، لكن الوضع لم يتطلب إصدار بشأن موجات التسونامي.يذكر أن إقليم شهد 27 زلزالا خلال الأسبوع السابق.ومن المعروف أن هذه المنطقة تتميز بنشاط زلزالي مرتفع. كما توجد فيها 5 براكين نشطة.