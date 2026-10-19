تحذير أميركي لرعايا واشنطن في الشرق الأوسط

وحذرت الأميركية من احتمال تصاعد الأعمال العدائية بسرعة وتجاوزها النطاق الجغرافي للمواجهات الراهنة، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤثر مباشرة على حركة الملاحة الجوية، من خلال إغلاق المجالات الجوية وإلغاء الرحلات واضطراب حركة السفر.وشملت التحذيرات الرعايا الأميركيين في والإمارات والكويت والأردن والبحرين وسلطنة عُمان وقطر والعراق ولبنان واليمن وإيران، فضلاً عن ومدينة .ودعت التنبيهات المواطنين الأميركيين الموجودين في المنطقة أو الراغبين في السفر إليها إلى متابعة التحديثات الصادرة عن المطارات وشركات الطيران، وإعداد خطط طوارئ بديلة تحسباً لأي تطورات مفاجئة.كما أشارت البعثات الدبلوماسية الأميركية إلى احتمال استهداف والجماعات الموالية لها مصالح ومواقع مرتبطة بالولايات المتحدة ومواطنيها حول العالم، بما في ذلك الشركات والمؤسسات الأميركية داخل المنطقة وخارجها.