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دعوة من داخل البرلمان الإيراني لمراجعة فتوى الخامنئي وصنع قنبلة ذرية
دوليات
2026-10-19 | 05:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
648 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
دعا عضو هيئة رئاسة
البرلمان الإيراني
أحمد نادري إلى صنع قنبلة ذرية وإجراء تجربة نووية فعلية، مطالباً بمراجعة العقيدة النووية الإيرانية، في ظل ما وصفه بتغير الظروف الاستراتيجية التي تواجهها الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وقال نادري، في تصريحات نقلها موقع "ديدبان
إيران
"، إنه يتوقع أن تختلف فتوى المرشد الإيراني الحالي مجتبى
خامنئي
بشأن السلاح النووي عن موقف والده الراحل
علي خامنئي
، الذي كان يحرّم إنتاج الأسلحة النووية.
وأضاف النائب أنه يدعو منذ أكثر من عشر سنوات إلى إجراء تجربة نووية وصنع قنبلة ذرية، مشيراً إلى أنه طرح علناً ضرورة تغيير العقيدة الاستراتيجية الإيرانية داخل
مجلس الشورى الإسلامي
، عقب استشهاد الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني
حسن نصر الله
.
وأوضح أن الدعوات إلى تغيير العقيدة النووية اتسع نطاقها تدريجياً، لتشمل شخصيات دينية وسياسية، لافتاً إلى أن بعض ممثلي المرشد الإيراني وأئمة صلاة الجمعة تحدثوا أيضاً عن ضرورة التحرك في هذا الاتجاه.
وفي حديثه عن المرشد الإيراني الحالي مجتبى خامنئي، قال نادري إنه يستنتج، من خلال سلوكه، احتمال اختلاف فتواه بشأن السلاح النووي عن الموقف السابق، بما قد يفتح المجال أمام تبني آراء مغايرة في هذا الملف.
وشدد النائب على أن احتمال تغيير الموقف لا يعني، بحسب قوله، أن المرشد السابق علي خامنئي كان مخطئاً، موضحاً أن الظروف تغيرت، وأن القرارات الاستراتيجية ينبغي أن تتكيف مع متطلبات المرحلة.
وأشار نادري إلى أن إيران لم تكن تواجه هجوماً في السابق، على حد تعبيره، بينما تمر اليوم بظروف مختلفة، معتبراً أن ذلك يستدعي إعادة تقييم الخيارات الاستراتيجية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.
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مجلس الشورى
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