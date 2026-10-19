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النمر الوردي في اشتباكات فرنسا.. ما قصته؟

دوليات

2026-10-19 | 06:52
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
النمر الوردي في اشتباكات فرنسا.. ما قصته؟
148 شوهد

السومرية نيوز – دوليات

تداولت منصات التواصل الاجتماعي صورة لشخص يرتدي زي شخصية "النمر الوردي" وسط مواجهات مع الشرطة خلال احتجاجات في العاصمة الفرنسية باريس، وسط مزاعم بأنها توثق أحداثاً حقيقية، إلا أن عمليات التحقق أظهرت أن الصورة مولدة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وذكر موقع "Newtral" أن منصة "SIC Verifica" استعانت بأداة الكشف التابعة لشركة «OpenAI» لفحص الصورة، وأشارت نتيجة التحليل إلى أنها أُنشئت باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التابعة للشركة.

6 مؤشرات تكشف حقيقة الصورة
وتتضمن الصورة عدداً من التفاصيل البصرية التي تثير الشكوك بشأن صحتها، أبرزها تشوه كلمة "RÉPUBLIQUE" على لوحة إرشادية في الجهة اليسرى، وظهور الأحرف بصورة غير منتظمة، فضلاً عن تركيب غير طبيعي للافتات على العمود الحامل لها.

كما تظهر تشوهات في الحطام والأشياء المنتشرة على الطريق في الزاوية اليمنى السفلى، إذ تبدو بعض العناصر متداخلة بصورة غير منطقية مع بعضها البعض ومع سطح الأرض.

وتبرز مؤشرات أخرى في مركبة تابعة لوحدة التدخل السريع الفرنسية "CRS"، حيث تبدو الأحرف الموجودة على الشعار الأمامي مشوهة وغير مفهومة، إلى جانب غياب أحرف لوحة التسجيل في المساحة المخصصة لها.

أما المؤشر الخامس، فيتعلق بتدفق المياه التي ترشها الشرطة باتجاه الشخصية، إذ تبدو المياه وكأنها تتحول فجأة إلى رغوة كثيفة عند اصطدامها بزي النمر الوردي، بصورة لا تحاكي حركة السوائل الطبيعية.

ويتمثل المؤشر السادس في غياب أي توثيق مستقل للحادثة؛ إذ لم تعثر منصة "SIC Verifica"، وفقاً للمعلومات الواردة في التقرير، على سجلات أو صور موثوقة تثبت ظهور شخص يرتدي هذا الزي خلال الاحتجاجات المذكورة.

وبناءً على هذه المؤشرات ونتيجة فحص الصورة، خلصت عملية التحقق إلى أن الصورة المتداولة ليست لقطة فوتوغرافية حقيقية توثق اشتباكات باريس، بل صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي، جرى تداولها على أنها مشهد من الاحتجاجات.
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