النمر الوردي في اشتباكات فرنسا.. ما قصته؟

وذكر موقع "Newtral" أن منصة "SIC Verifica" استعانت بأداة الكشف التابعة لشركة «OpenAI» لفحص الصورة، وأشارت نتيجة التحليل إلى أنها أُنشئت باستخدام أدوات التابعة للشركة.6 مؤشرات تكشف حقيقة الصورةوتتضمن الصورة عدداً من التفاصيل البصرية التي تثير الشكوك بشأن صحتها، أبرزها تشوه كلمة "RÉPUBLIQUE" على لوحة إرشادية في الجهة اليسرى، وظهور الأحرف بصورة غير منتظمة، فضلاً عن تركيب غير طبيعي للافتات على العمود الحامل لها.كما تظهر تشوهات في الحطام والأشياء المنتشرة على الطريق في الزاوية اليمنى السفلى، إذ تبدو بعض العناصر متداخلة بصورة غير منطقية مع بعضها البعض ومع سطح الأرض.وتبرز مؤشرات أخرى في مركبة تابعة لوحدة التدخل السريع الفرنسية "CRS"، حيث تبدو الأحرف الموجودة على الشعار الأمامي مشوهة وغير مفهومة، إلى جانب غياب أحرف لوحة التسجيل في المساحة المخصصة لها.أما المؤشر الخامس، فيتعلق بتدفق المياه التي ترشها الشرطة باتجاه الشخصية، إذ تبدو المياه وكأنها تتحول فجأة إلى رغوة كثيفة عند اصطدامها بزي ، بصورة لا تحاكي حركة السوائل الطبيعية.ويتمثل المؤشر السادس في غياب أي توثيق مستقل للحادثة؛ إذ لم تعثر منصة "SIC Verifica"، وفقاً للمعلومات الواردة في التقرير، على سجلات أو صور موثوقة تثبت ظهور شخص يرتدي هذا الزي خلال الاحتجاجات المذكورة.وبناءً على هذه المؤشرات ونتيجة فحص الصورة، خلصت عملية التحقق إلى أن الصورة المتداولة ليست لقطة فوتوغرافية حقيقية توثق اشتباكات ، بل صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي، جرى تداولها على أنها مشهد من الاحتجاجات.