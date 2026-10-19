هيئات حكومية في الرياض تعتمد العمل عن بُعد حتى نهاية الأسبوع

وقالت المصادر إن القرار جاء غداة إبلاغ موظفي مركز المملكة، المؤلف من 99 طابقاً ويُعد أحد أبرز معالم ، بالعمل عن بُعد حتى إشعار آخر.ونقلت الوكالة عن موظف في جهة حكومية سعودية قوله إنه تلقى مساء الأحد إشعاراً بضرورة العمل عن بُعد حتى نهاية الأسبوع.ويشمل القرار عدداً من الأبراج والمقار الحكومية في العاصمة، ويؤثر في آلاف الموظفين الحكوميين.وفي السياق ذاته، أفاد مصدران آخران بأن مكاتب حكومية داخل ناطحات سحاب في حي العليا وسط الرياض أُخليت قبل نحو أسبوعين، فيما أبلغت شركات في عبدالله المالي "كافد"، الذي يضم مقار شركات كبرى بينها شركات أميركية، موظفيها بالعمل عن بُعد حتى إشعار آخر.ولم تتضمن المعلومات الواردة توضيحاً رسمياً لأسباب هذه الإجراءات.