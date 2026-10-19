احتجاجات الغلاء والسكن تضغط على حكومات أوروبية

وفي ، اتسعت الاحتجاجات الطلابية والنقابية لتشمل المطالبة بخفض الأسعار وزيادة الأجور والمعاشات، فيما أعلنت السلطات اعتقال نحو 2400 شخص على خلفية أعمال عنف رافقت التظاهرات.وفي وإسبانيا، تصدرت أزمة السكن وارتفاع الإيجارات مطالب المحتجين، بالتزامن مع دعوات لتعزيز حماية المستأجرين والحد من الأعباء المعيشية.أما في ، فتسببت الإضرابات الرافضة لخفض الإنفاق في اضطرابات بقطاعات النقل والتعليم والإعلام العام، فيما شهدت مواجهات خلال احتجاجات على الغلاء وتراجع الخدمات.وفي ألبانيا، تجاوزت المطالب تحسين التعليم الجامعي وخفض الرسوم ومكافحة الفساد، لتصل إلى الدعوة لاستقالة .وتعكس التحركات اتساع الضغوط الاجتماعية على الحكومات الأوروبية، في ظل مطالب بإجراءات ملموسة لتحسين القدرة الشرائية وتوفير السكن وحماية ، بالتزامن مع تحديات مالية وسياسية متزايدة.