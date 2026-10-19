الخارجية الايرانية: لا حل لأزمات المنطقة عسكرياً

وقال عراقجي، عقب لقائه نظيره الروسي ، إن المباحثات كانت مثمرة ومهمة، مؤكداً أن التعاون الاقتصادي بين وموسكو يسير بصورة جيدة، ولا تواجهه عقبات.وأضاف أن الجانبين بحثا التطورات في ولبنان وفلسطين وأفغانستان، مشدداً على أن أزمات المنطقة لا يمكن حلها عسكرياً، بل عبر المسارات الدبلوماسية.واتهم عراقجي، " وإسرائيل بالتسبب في انعدام الأمن بالمنطقة"، معتبراً أن "العدوان على والحصار الاقتصادي يمثلان سببين رئيسيين لعدم الاستقرار".