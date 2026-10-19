المفوضية الأوروبية ترفض مقترحا أمريكيا لاستئناف شراء الغاز الروسي

وقالت المتحدثة باسم باولا بينيو، خلال إحاطة صحفية في ، إن موقف المفوضية لم يتغير، مشيرة إلى أن رئيسة المفوضية أكدت سابقا أنها لن تلغي أي قيود مفروضة على قبل التوقف الكامل للنزاع.وذكرت بينيو أن قمة ، التي عقدت يومي 15 و16 أكتوبر، أعربت عن خيبة أملها إزاء قرار تخفيف القيود المفروضة على روسيا والبدء في شراء الروسي.وجددت المتحدثة تأكيد ضرورة فرض عقوبات منسقة على روسيا من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، معتبرة أن هذه الإجراءات قد تدفع إلى الموافقة على وقف الأعمال القتالية وفق الشروط التي تطرحها كييف.وسبق أن أوضحت المفوضية الأوروبية أن الحظر الكامل على شراء دول الاتحاد الأوروبي الغاز الروسي، والمقرر دخوله حيز التنفيذ عام 2027، لا يندرج ضمن سياسة العقوبات، وسيظل ساريا حتى في حال إلغاء القيود الأوروبية المفروضة على روسيا.وبذلك، أكدت المفوضية عمليا ما أوردته صحيفة " تايمز"، نقلا عن مصادر، بشأن رفض بروكسل مقترح استئناف شراء الغاز الطبيعي الروسي ضمن خطة لتسوية النزاع في أوكرانيا.وتأمل في أن يشكل استئناف تدفق الغاز عبر هذه الخطوط حافزا يدفع موسكو إلى الموافقة على إنهاء النزاع، فيما أشارت الصحيفة إلى أن المشاركين الأوروبيين في المفاوضات استقبلوا المقترح بسلبية.وكان الرئيس الروسي قد صرح في الأول من أكتوبر بأن موسكو ترغب في إنهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا بأسرع وقت ممكن عبر تسوية سلمية، مؤكدا استعداد روسيا للتفاوض، لكنه أشار إلى أنها لا ترى رغبة في ذلك من جانب كييف.