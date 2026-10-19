البرلمان المصري يؤجل التصويت على الدعم العسكري للسعودية

وقالت في خبر تابعته ، إن البرلمان المصري أنهى جلسته دون التصويت على قرار لدعم الدفاع عن ، وأرجأ التصويت حتى الاثنين المقبل 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.وأمس الأحد، رفع جلسته المخصصة لبحث تفويض القوات المسلحة باتخاذ إجراءات دفاعية لحماية السعودية حال طلبها ذلك، على أن يستأنف اجتماعاته الاثنين.