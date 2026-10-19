الحوثيون يحذرون شركات الطيران العالمية: أجواء السعودية غير آمنة

وأوضح مصدر في تصريح نقلته وسائل إعلام تابعة للحركة، أن أجواء المملكة غير آمنة باستثناء أجواء المكرمة والمدينة المنورة.ويأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري متواصل بين السعودية وجماعة الحوثي منذ يوليو/تموز الماضي، شمل استهداف مرافق للطيران المدني ومنشآت للطاقة في المملكة.