أكثر من 14000 حالة مصابة بجدري القردة في جميع أنحاء العالم

وأوضح لهيئة الرقابة وحماية حقوق المستهلك في بيان: "وفقا لمنظمة العالمية، تم تسجيل أكثر من 193 ألف حالة إصابة بالمرض في جميع أنحاء العالم من عام 2022 إلى سبتمبر 2026. وفي عام 2026 وحده، تم تسجيل أكثر من 14 ألف حالة، غالبيتها في جمهورية الديمقراطية وأوغندا وسيراليون".وأضاف: "تم تسجيل حالات إصابة بجدري القردة في وهونغ والهند وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، ولا يزال الانتشار مستمرا على مستوى العالم، وإفريقيا مركز تفشي المرض".كما أكد أن " تتخذ جميع التدابير اللازمة بشكل استباقي ومنهجي للكشف عن العدوى، وكجزء من مشروع الدرع الصحية الفيدرالية، يتم إجراء مراقبة صحية وحجر صحي في جميع نقاط التفتيش".