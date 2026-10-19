حظر تجول في فرنسا

وأوضح أن حظر التجول في هذه البلدات الأربع الواقعة في مقاطعة الشمال يأتي بموافقة رؤساء بلدياتها. وذكرت تقارير إعلامية أن الإجراء سيقتصر على أجزاء من هذه البلدات.وكان قد أعلن الاثنين اعتماد حظر تجول "محلي" لحماية المتاجر، بعد أعمال نهب وعنف شهدتها عدة مدن فرنسية. وقال إنه طلب من المحافظين تطبيق هذا الإجراء.وبحسب محافظة الشمال، شارك 26 ألف شخص السبت في احتجاجات بالمقاطعة، منهم 24 ألفا في ليل.وتعرضت المدينة لأضرار واسعة، شملت إحراق متجرين أحدهما مطعم ماكدونالدز.وفي ، قال إن الشرطة نفذت 351 عملية توقيف الأحد وخلال الليل.في المقابل، أعلنت حركة "السترات الصفراء" عن "فصل ثان" من تحركاتها السبت المقبل.