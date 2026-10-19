ايران: واشنطن عاجزة عن تأمين الوقود لمركباتها

وقال محبي، في تصريحات للصحفيين، إن الإجراءات الإيرانية أفقدت القدرة على ضمان حرية الملاحة وتدفق الطاقة عبر المضيق، مشيراً إلى تراجع احتياطيات الطاقة الأميركية.وأضاف أن باتت تعتمد على أطراف أخرى للحصول على الألمنيوم والرقائق الإلكترونية، معتبراً أن التطورات الأخيرة أحدثت تحولاً في موازين الاقتصاد خلال الصراع.في المقابل، أعلن وزير الطاقة الأميركي رايت أن تدفقات النفط من منطقة عادت إلى 80% من مستويات ما قبل الحرب، وفق تصريحات أدلى بها لقناة « نيوز».