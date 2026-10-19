الحوثيون يعلنون تنفيذ 6 عمليات عسكرية في الأراضي السعودية

أعلن الحوثيون في بيان اليوم الاثنين، تنفيذ 6 عمليات عسكرية نوعية في عمق الأراضي .

وجاء في البيان: "في إطار الرد على العدوان السعودي الغاشم الذي يستهدفُ بلدنا وشعبنا والذي شن خلال الـ48 ساعة الماضيةَ أكثر من مائتي غارة جوية وصاروخ استهدف بها الأعيان المدنية في العاصمة والمحافظات الحرة وخلفت عشرات الشهداء والجرحى جلهم نساءٌ وأطفال ليبلغ إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد على بلدنا أكثر من 2700 غارة جوية وصاروخ".

وأضاف: "نفذت القوات المسلحة اليمنية خلال الـ48 ساعة الماضية 6 عمليات عسكرية نوعية وذلك بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة".



وختم البيان: "مستمرون في عملياتنا العسكرية باتجاه العمق السعودي وفي فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز".