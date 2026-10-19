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الكشف عن سر التأجيل الثاني لتفويض دعم السعودية في البرلمان المصري
دوليات
2026-10-19 | 13:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
887 شوهد
كشفت مصادر برلمانية مصرية أن تأجيل التصويت على تفويض
الرئيس عبد الفتاح السيسي
باتخاذ إجراءات لدعم الدفاع عن
السعودية
يرتبط بإفساح المجال أمام التحركات الدبلوماسية لاحتواء التصعيد.
وأوضحت المصادر، أن
مجلس النواب
أرجأ التصويت إلى الاثنين 26 أكتوبر بالتزامن مع تحركات مصرية لدفع المسار السياسي للأزمة اليمنية، مؤكدة أن الموقف المصري الداعم لأمن المملكة ثابت، وأن التأجيل لا يعني تراجعا عن الموقف.
وبحسب المصادر تسعى القاهرة إلى تهيئة الظروف أمام مبادرة تستهدف وقف الأعمال العدائية ضد
السعودية
ودول عربية أخرى، وضمان حرية الملاحة وتأمين الممرات البحرية، إلى جانب إطلاق مسار سياسي يمهد للتفاوض على تسوية للأزمة اليمنية.
وأشارت المصادر إلى محادثات أجراها وزير الخارجية المصري بدر
عبد العاطي
مع نظيره الإيراني
عباس عراقجي
على هامش اجتماع وزراء خارجية دول
منظمة التعاون الإسلامي
، قالت إنها تناولت سبل التواصل لتفعيل المبادرة، ولم تتوافر تفاصيل رسمية مستقلة بشأن بنودها أو آليات تنفيذها.
وأضافت المصادر أن مبادرة لشيخ
الأزهر أحمد الطيب
بشأن إنهاء النزاعات الراهنة تشهد مشاورات، في إطار تحركات تستهدف احتواء التوتر وفتح المجال أمام الحلول السياسية.
ودعا شيخ
الأزهر
في رسالة إنسانية إلى تشكيل لجنة وساطة عاجلة من حكماء الأمة لنزع فتيل الصراعات وإنهاء الخلافات، مؤكدا أن الأزهر على أتم الاستعداد بأن يبذل أقصى ما يستطيع لدعم جهود هذه اللجنة لتجاوز الخلافات وطي صفحة الماضي، حقنا للدماء وحفظا لأرواح الأبرياء وتغليبا للمصلحة العامة.
وشددت المصادر على أن القاهرة ترى أن تعزيز القدرة على الردع قد يشكل عاملا مؤثرا في دعم المسار السياسي ومنع اتساع المواجهة، بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية، حيث من المقرر أن يستأنف مجلس النواب مناقشة التفويض في الموعد المحدد، على أن يحدد المجلس موقفه من الطلب الرئاسي.
وكان
الرئيس عبد الفتاح السيسي
قد دعا إلى عقد جلسة برلمانية طارئة للنظر في تفويضه باتخاذ ما يلزم لدعم الدفاع عن السعودية إذا طلبت المملكة ذلك، في ظل تصاعد الهجمات التي تستهدف أراضيها ومنشآتها.
وأكد
مجلس الدفاع الوطني
في مصر في بيان عقب اجتماعه برئاسة السيسي تضامن مصر مع المملكة واستعدادها لتقديم أشكال الدعم اللازمة والممكنة لحماية أمنها واستقرارها.
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