الكشف عن سر التأجيل الثاني لتفويض دعم السعودية في البرلمان المصري

وأوضحت المصادر، أن أرجأ التصويت إلى الاثنين 26 أكتوبر بالتزامن مع تحركات مصرية لدفع المسار السياسي للأزمة اليمنية، مؤكدة أن الموقف المصري الداعم لأمن المملكة ثابت، وأن التأجيل لا يعني تراجعا عن الموقف.

وبحسب المصادر تسعى القاهرة إلى تهيئة الظروف أمام مبادرة تستهدف وقف الأعمال العدائية ضد ودول عربية أخرى، وضمان حرية الملاحة وتأمين الممرات البحرية، إلى جانب إطلاق مسار سياسي يمهد للتفاوض على تسوية للأزمة اليمنية.



وأشارت المصادر إلى محادثات أجراها وزير الخارجية المصري بدر مع نظيره الإيراني على هامش اجتماع وزراء خارجية دول ، قالت إنها تناولت سبل التواصل لتفعيل المبادرة، ولم تتوافر تفاصيل رسمية مستقلة بشأن بنودها أو آليات تنفيذها.



وأضافت المصادر أن مبادرة لشيخ بشأن إنهاء النزاعات الراهنة تشهد مشاورات، في إطار تحركات تستهدف احتواء التوتر وفتح المجال أمام الحلول السياسية.



ودعا شيخ في رسالة إنسانية إلى تشكيل لجنة وساطة عاجلة من حكماء الأمة لنزع فتيل الصراعات وإنهاء الخلافات، مؤكدا أن الأزهر على أتم الاستعداد بأن يبذل أقصى ما يستطيع لدعم جهود هذه اللجنة لتجاوز الخلافات وطي صفحة الماضي، حقنا للدماء وحفظا لأرواح الأبرياء وتغليبا للمصلحة العامة.



وشددت المصادر على أن القاهرة ترى أن تعزيز القدرة على الردع قد يشكل عاملا مؤثرا في دعم المسار السياسي ومنع اتساع المواجهة، بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية، حيث من المقرر أن يستأنف مجلس النواب مناقشة التفويض في الموعد المحدد، على أن يحدد المجلس موقفه من الطلب الرئاسي.



وكان قد دعا إلى عقد جلسة برلمانية طارئة للنظر في تفويضه باتخاذ ما يلزم لدعم الدفاع عن السعودية إذا طلبت المملكة ذلك، في ظل تصاعد الهجمات التي تستهدف أراضيها ومنشآتها.



وأكد في مصر في بيان عقب اجتماعه برئاسة السيسي تضامن مصر مع المملكة واستعدادها لتقديم أشكال الدعم اللازمة والممكنة لحماية أمنها واستقرارها.