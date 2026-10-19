روسيا تعلن اعتراض 13 مسيرة أوكرانية فوق مناطقها

أعلنت ، اليوم الاثنين، عن اعتراض 13 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطقها.



وقالت ، "اعترضنا ودمرنا 13 مسيرة أوكرانية فوق مناطق مختلفة من البلاد".

ويتواصل الصراع بين وأوكرانيا منذ اندلاعه في 24 شباط 2022، ولم يتوصل البلدان بعد إلى اتفاق سلام فعلي، ولا تزال قوات البلدين تتبادل الضربات.



