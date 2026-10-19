طائرة نقل أمريكية ترسل إشارة طوارئ فوق فرنسا

ووفقا لبيانات تتبع الرحلات، أقلعت الطائرة، وهي من طراز " C-130J "، من ، قبل أن ترسل رمز الطوارئ 7700 أثناء تحليقها فوق الأراضي الفرنسية، ثم غيرت مسارها وعادت باتجاه ألمانيا.وكانت طائرة أخرى تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "لوكهيد C-130H Hercules" قد أرسلت إشارة طوارئ مماثلة أثناء تحليقها فوق الأمريكية، في وقت سابق من اليوم الاثنين.وأقلعت الطائرة الثانية من ولاية ، قبل أن ترسل رمز الطوارئ وتستدير عائدة باتجاه الولاية مع بدء انخفاض ارتفاعها.ويعد 7700 إشارة دولية تستخدمها أطقم الطائرات عبر أجهزة الإرسال والاستقبال للإبلاغ عن عامة أثناء الرحلة، ولا يعني استخدامه بالضرورة وجود خطر وشيك بوقوع جوية.ولم تتضح بعد طبيعة الحالات الطارئة التي دفعت الطائرتين إلى إرسال الإشارة، كما لم تتوفر معلومات مؤكدة بشأن هبوطهما أو أسباب تغيير مساريهما.