ترامب: نوجه ضربات قاسية للغاية لإيران اقتصاديا وعسكريا

كشف الرئيس الأمريكي ، الاثنين، أن بلاده توجه ضربات قاسية لإيران اقتصاديا وعسكريا.

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وقال في كلمة له، "نوجه ضربات قاسية للغاية لإيران اقتصاديا وعسكريا".

وأضاف " لم تفعل شيئا في بحسب ما رصدناه وأعتقد أن ذلك أمر إيجابي للغاية"، مردفا "نتفاوض مع روسيا بشأن إيران وأوكرانيا والرهائن والديزل".

ويأتي هذا في ظل تصاعد النزاع بين إيران والولايات المتحدة، وما ترتب عليه من شبه توقف لحركة الملاحة عبر ، الذي يُعد من أهم الممرات البحرية لنقل النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية.

وأدت اضطرابات حركة الإمدادات إلى ارتفاع أسعار الوقود في معظم دول العالم، في وقت تواصل فيه أسواق الطاقة مواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة.