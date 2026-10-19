الحرس الثوري يهدد باستهداف كابلات الإنترنت في مضيق هرمز

وجاء في البيان: "7 كابلات رئيسية تمر عبر قاع ".وأضاف: "تعتمد على الكابلات حركة البيانات والاتصالات التجارية والإنترنت في العالم بأسره"، وتابع: "نذكر بذلك لكي يدرك العدو هذه الحقيقة".وقالت وكالة "فارس" الإيرانية في تقرير لها بعنوان: "كنز بقيمة 10 تريليونات دولار في قاع مضيق هرمز"، إن جميع كابلات الألياف الضوئية في قاع المضيق، ستكون تحت السيادة الإيرانية المطلقة.وأفاد التقرير بأنه بعد أن أعادت إدارتها الكاملة على مضيق هرمز تنفيذا لحقوقها السيادية في مياهها الإقليمية، تطرح مسألة قانونية وتقنية جديدة: مدى شرعية فرض إيران سيادتها على كابلات الألياف الضوئية التي تمر عبر قاع هذا الممر الحيوي وتحت سطحه.